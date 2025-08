Cina e Russia fanno scattare il Joint Sea 2025 | navi da guerra in movimento

Il conto alla rovescia è iniziato. Alcune navi da guerra cinesi sono entrate nel porto principale della Flotta russa del Pacifico in vista di un' esercitazione militare congiunta che si terrà nei prossimi giorni nel Mar del Giappone. Nello specifico, i cacciatorpediniere lanciamissili del Dragone, Shaoxing e Urumqi, sono approdati nella città di Vladivostok, da dove prenderanno parte alle manovre Joint Sea 2025 in programma da venerdì 1 agosto a martedì 5 dello stesso mese. " La tradizionale esercitazione avrà luogo nelle acque del Mar del Giappone con l'obiettivo di scambiare esperienze tra i marinai della Marina militare russa e della Marina dell'Esercito popolare di liberazione cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cina e Russia fanno scattare il Joint Sea 2025: navi da guerra in movimento

In questa notizia si parla di: guerra - navi - cina - russia

La Cina muove navi e aerei da guerra: scattano le Golden Dragon - Le manovre prevedono operazioni via terra, via mare e via aria. Dureranno circa due settimane (fino al 28 maggio) e impiegheranno diversi mezzi militari della Cina

Soldati, aerei spia e navi da guerra: così Trump blinda il confine con il Messico - Cresce il dispiegamento di militari americani alla frontiera meridionale. I dubbi del Congresso e degli esperti sull'impiego di truppe sul territorio nazionale

Navi da guerra e aerei militari vicino a Taiwan: cosa c’è dietro le ultime mosse della Cina - Mentre la Cina continua ad inviare i suoi mezzi militari intorno a Taiwan, le autorità di Taipei temono che Pechino possa sfruttare l'anniversario dell'insediamento di Lai per "fomentare disordini"

Secretary Rubio’s Meeting with Italian Foreign Minister Tajani. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani per parlare di Medio Oriente, della guerra tra Russia e Ucraina e per condividere le priorità su Cina e A Vai su Facebook

Cina e Russia fanno scattare il Joint Sea 2025: navi da guerra in movimento; RUSSIA. Navi da guerra cinesi a Vladivostok: è la Joint Sea 2025; Manovre navali di Cina, Russia e Iran: il ‘war game’ con navi da guerra e combattimento.

RUSSIA. Navi da guerra cinesi a Vladivostok: è la Joint Sea 2025 - Navi da guerra cinesi sono entrate nel porto principale della Flotta russa del Pacifico in vista di un’esercitazione navale congiunta questa settimana nel Mar del Giappone – Mare Orientale, secondo i ... Da agcnews.eu

Guerra Ucraina Russia, Cremlino: "Sanzioni Usa? Economia russa ormai è immune" - uomo, anche detto Convenzione di Ottawa, che vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di ... Riporta tg24.sky.it