L’Amministrazione fiscale statale (STA) della Cina ha pubblicato le norme di attuazione dettagliate per gli investitori stranieri che richiedono il credito d’imposta sui dividendi reinvestiti, fornendo le linee guida operative per il trattamento fiscale preferenziale nell’ambito di una politica recentemente introdotta. A giugno, le autorita’ cinesi per le finanze, la fiscalita’ e il commercio hanno presentato un incentivo fiscale che concede agli investitori stranieri un credito d’imposta sul reddito societario del 10% sugli investimenti diretti nazionali finanziati da dividendi di societa’ residenti in Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: chiarisce incentivi fiscali per investitori stranieri che reinvestono dividendi

