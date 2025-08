Cieli nuvolosi e qualche pioggia | tempo più stabile solo la prossima settimana

Il posizionamento dell’anticiclone delle Azzorre al largo delle coste europee favorirà per gran parte della settimana la discesa di fresche correnti atlantiche dal Mare del Nord verso il Mediterraneo. Questa configurazione sarà pertanto responsabile di alcuni giorni caratterizzati da condizioni di instabilità sui rilievi e aree pedemontane, in cui assisteremo all’alternanza fra momenti soleggiati e rovesci diffusi, in particolare nella giornata di sabato. Una stabilizzazione delle condizioni meteo e un aumento delle temperature, ancora contenuto, è previsto per la prossima settimana. Le temperature rimarranno su valori contenuti per tutta la settimana, con un caldo gradevole per il periodo ed in calo nella giornata di sabato, e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dalla copertura nuvolosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

