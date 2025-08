ciclismo svelato il giro della lunigiana juniores a tappe

Terre di Luni 1 agosto 2025 – Il Giro della Lunigiana gara internazionale a tappe per juniores alla sua quarantanovesima edizione, è stato svelato a Terre di Luni. Cinque le tappe in programma, suddivise in quattro giorni di corsa, per un totale di 499 km. Annunciate anche le 29 squadre al via, con la presenza di 12 selezioni nazionali, e le maglie di leader. Tanti gli ospiti che hanno preso parte all'evento: rappresentanti delle istituzioni, sponsor, amici della corsa e comitati tappa. Tra loro anche Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi, che affiancheranno la voce di Ivan Cecchini nel racconto delle giornate di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

