Firenze, 1 agosto 2025 – Dopo la medaglia di bronzo dell'esordiente fiorentina Bianca Capitoni nella velocitĂ , è arrivata per la Toscana quella d'argento nella penultima giornata dei Campionati Italiani Giovanili su pista al velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze. Protagonista l'allievo pratese Niccolò Nieri tesserato per la societĂ Fosco Bessi Donoratico di Calenzano brillante protagonista nell'omnium e finito alle spalle del marchigiano Edoardo Fiorini dopo un'avvincente lotta fino alla fine. Gli altri tre titoli della penultima giornata per l'allieva emiliana Jolanda Sambi, per l'allievo lombardo Cesare Castellani e per la trentina Maya Ferrante.

© Lanazione.it - Ciclismo, Nieri firma l’argento ai Tricolori su pista