Ciclismo la proposta della Visma-Lease a Bike | Salite chiave a pagamento

Roma, 1 agosto 2025 ‚ÄstMai come negli ultimi anni il ciclismo ha abbracciato, con alterni risultati e back, diverse novit√† regolamentari: una ulteriore, praticamente una provocazione, la propone Richard Plugge, general manager della Visma-Lease a Bike. La proposta di Plugge. Il dirigente olandese gi√† dopo l'arrivo sul Col de la Loze del recentissimo Tour de France 2025 aveva espresso il proprio disappunto nei confronti di quei tifosi che affollano le salite chiave, mettendo a rischio prima la corsa e poi rallentando il deflusso dei mezzi dopo la fine della stessa. Soluzioni non ce ne sono, o forse no, come proposto durante la trasmissione Vive le V√©lo su VRT. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la proposta della Visma-Lease a Bike: ‚ÄúSalite chiave a pagamento‚ÄĚ

