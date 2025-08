Ciclabile via Guido Reni il Comune tira dritto I cittadini si organizzano per una petizione popolare

Contro la ciclovia del Flaminio, in particolare il tratto su via Guido Reni, spunta anche una petizione popolare. A promuoverla è un gruppo di residenti del quartiere, che da giorni hanno iniziato una campagna riguardo il Grab, il grande raccordo delle bici.I cittadini del Flaminio contro il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Una petizione per la riqualificazione di via Veglia.

Degrado in via Guido Rossa. C’è la petizione con cento firme ... - Cittadini ma anche titolari e dipendenti delle aziende di via Guido Rossa hanno sottoscritto una petizione molto dettagliata: "Segnaliamo in particolare la presenza costante di rifiuti sui ... Scrive lanazione.it