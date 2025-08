A nthony Hopkins ha 86 anni, due Oscar e un’ironia affilata come un bisturi. In un video postato su Instagram, l’attore ha indossato la nuova fascia viso firmata Kim Kardashian per Skims, trasformandola in uno sketch degno del suo Hannibal Lecter. Una presa in giro gentile ma pungente che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del web e, senza volerlo, regalato a Kim la miglior pubblicità possibile. Da oggetto beauty a fenomeno pop: il passo, a volte, è una maschera e una battuta ben riuscita. Kim Kardashian, l'evoluzione beauty. guarda le foto Leggi anche › La maschera di Skims lanciata da Kim Kardashian è perfetta (soprattutto) da postare Il face wrap Skims di Kim Kardashian? Sembra la maschera di Hannibal Lecter. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Ciao Kim, non aver paura di venire a cena»: l'attore non ha resistito alla tentazione di prendere in giro il nuovo prodotto beauty della socialite