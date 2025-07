Ciao inseriscimi nel tuo WhatsApp | ecco l' ennesima truffa telefonica

“Ciao, inseriscimi nel tuo Whatsapp. Ho una cosa importante da dirti. Click”. L’ennesimo escamotage telefonico sta prendendo forma in questi giorni. La voce, naturalmente, è femminile. Un invito del genere si presume abbia ben poche possibilitĂ di riuscita, ma qualcuno poco pratico dell’universo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

