Ciambelle unicorni e paperelle gonfiabili | a Monte Isola va in scena la Festa Goliardica dei Salvagenti

Monte Isola (Brescia), 1 agosto 2025 – Appuntamento con il divertimento questo fine settimana sul lago d’Iseo, dove le serate saranno condite dall’apprezzatissima discomusic del passato, in eventi aperti gratuitamente al pubblico: residenti, visitatori e turisti italiani e stranieri. A Monte Isola, alla spiaggia “Le Ere” di Peschiera Maraglio domani, sabato 2 agosto, a partire dalle 17 si svolgeranno l’attesissimo appuntamento con il “First Lifebuoy Festival at Lake Iseo” e la “Festa Goliardica dei Salvagenti - Affondiamo la dignità ”. Durante l’evento Dj Pazzini proporrĂ musica trash anni 2000 e un “remix che nessuno ha chiesto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciambelle, unicorni e paperelle gonfiabili: a Monte Isola va in scena la Festa Goliardica dei Salvagenti

