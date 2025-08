Sei notti di chiusura totale, a Casalecchio, per il cavalcaferrovia tra la rotonda Biagi e il centro storico della cittadina sul Reno, a causa di lavori connessi al cantiere della Nuova Porrettana. Il blocco totale del transito è attivo dalle 21 alle 6 del mattino seguente a partire da questa sera e riguarda non solo il traffico veicolare, ma anche il percorso pedonale e ciclabile che scavalca i binari della ferrovia Bologna-Porretta a lato delle corsie stradali. Negli stessi orari notturni, spiega una nota del Comune, sarà allestito un percorso pedonale alternativo. Di conseguenza per tutte queste sei notti il blocco dell’accesso al centro cittadino lungo l’asse della via Porrettana si aggiunge alla chiusura totale della via Marconi in corrispondenza del passaggio a livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiuso di notte il cavalcaferrovia per i lavori della Nuova Porrettana