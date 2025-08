Chiuse le iscrizioni al premio giornalistico David Sassoli giuria al lavoro

PRATO – Il 31 luglio si sono ufficialmente chiusi i termini per partecipare alla seconda edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall’Associazione Galciana Sviluppo. Anche quest’anno, l’iniziativa ha suscitato un grande interesse a livello nazionale: si è registrato un afflusso significativo di contributi di elevato profilo, provenienti da tutta Italia, nelle tre categorie previste dal bando – Carta stampata e agenzie di stampa, Online, Radio e tv – tutte accomunate dal tema di questa edizione: I territori e l’Europa. Ora il testimone passa alla giuria, composta da sette giornalisti professionisti, che nelle prossime settimane procederĂ all’attenta valutazione dei materiali per selezionare i tre vincitori di categoria e il vincitore assoluto della seconda edizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

