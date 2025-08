Chiude il centro diurno Stop servizi ai disabili La lettera alle famiglie | Non sapevamo nulla

Pistoia, 1 agosto 2025 – Il Centro Diurno per Disabili della Fondazione Turati di via Mascagni, nei pressi del viale Adua, chiuderĂ il 15 settembre. Lo comunica una lettera raccomandata della Fondazione Turati inviata alle famiglie delle 21 persone disabili che frequentano la struttura. Una lettera che ha avuto l’effetto di una mazzata. “Siamo tutti disperati – dice la mamma di un giovane autistico che è ospite abituale del diurno – perchĂ© non ci sono alternative a quel centro dove ci troviamo bene sia per l’ambiente che per le attivitĂ che vi vengono svolte. Se chiude dovrò smettere di lavorare ma soprattutto mi domando se a mio figlio e anche agli altri ragazzi faccia bene stare sempre in casa anzichĂ© andare al centro dove sono seguiti da educatori qualificati”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

