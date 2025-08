chigi corte indebolisce politiche contrasto ingressi illegali

"È un passaggio che dovrebbe preoccupare tutti - incluse le forze politiche che oggi esultano per la sentenza - perché riduce ulteriormente i già ristretti margini di autonomia dei Governi e dei Parlamenti nell'indirizzo normativo e amministrativo del fenomeno migratorio. La decisione della Corte indebolisce le politiche di contrasto all' immigrazione illegale di massa e di difesa dei confini nazionali". E' quanto scritto in una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo la sentenza della Corte. "È singolare che ciò avvenga pochi mesi prima della entrata in vigore del Patto Ue su immigrazione e asilo, contenente regole più stringenti, anche quanto ai criteri di individuazione di quei Paesi: un Patto frutto del lavoro congiunto della Commissione, del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

