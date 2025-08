Chiesa vuole la Serie A e sfoglia la margherita | resistono due opzioni ma la svolta è dietro l’angolo

Federico Chiesa è pronto e deciso a tornare in Serie A: l’esterno valuta le opzioni, due possibilità per l’esterno ma c’è una certezza assoluta (Ansa Foto) – SerieAnews Federico Chiesa vuole la Serie A. Non ci sono più dubbi né incertezze, l’esterno intende tornare in Serie A anche per non perdere la possibilità della maglia azzurra, ammesso che l’Italia riesca a qualificarsi al prossimo Mondiale. L’esterno è reduce da una stagione completamente da dimenticare in Premier League. L’entusiasmo di potersi misurare in un torneo al momento il più importante e seguito al mondo si è subito scontrato con le difficoltà di un calcio che ha patito fin da subito. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Chiesa vuole la Serie A e sfoglia la margherita: resistono due opzioni ma la svolta è dietro l’angolo

In questa notizia si parla di: chiesa - serie - opzioni - vuole

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Chiesa, occasione Roma? Il ritorno in Serie A divide i club ma i giallorossi restano alla finestra - Il nome è di quelli che scaldano il cuore e accendono il mercato. Federico Chiesa prepara il ritorno in Serie A dopo una stagione senza gloria al Liverpool, un’annata grigia in cui non è mai riuscito a imporsi né a trovare una collocazione tattica stabile.

Chiesa torna gratis in Serie A: già scelto il nuovo club - Comprato per 12 milioni di euro dalla Juve, l’attaccante italiano è in partenza da Liverpool Dopo aver raggiunto le cinque presenze in Premier League necessarie per ricevere la medaglia di campione d’Inghilterra, Federico Chiesa non è stato convocato per la sfida dello scorso weekend contro l’ Arsenal e la sua permanenza al Liverpool la prossima stagione appare sempre meno probabile.

Agosto di fuoco per Chiesa. In Italia piace al Napoli, ma non solo. Via dal Liverpool a prezzi scontati? Tutte le piste, le riflessioni di Federico. #calciomercato L’articolo completo su @Gazzetta_it Vai su X

Chiesa, non solo Napoli. Tutte le opzioni possibili per un ritorno in Serie A; Chiesa fuori dal progetto Liverpool: Napoli, Milan, Roma, Inter e ritorno alla Juventus, tutte le opzioni; Chiesa fuori dal progetto Liverpool, dove può andare? Atalanta, Napoli, Milan, Roma o ritorno alla Juventus, tutte le opzioni per il suo futuro.

Chiesa vuole solo l’Italia: in quota è duello Napoli-Milan - Messo alla porta dal Liverpool, che non l’ha convocato per l’ultima tournée, Federico Chiesa punta al ritorno in Serie A. Come scrive calciomercato.com

Chiesa fuori dal progetto Liverpool, il futuro dice...Serie A. Ma non c'è solo il Napoli - Per l'ex ala della Juventus l'esperienza in Premier League con i Reds è stata decisamente meno fruttuos ... Segnala tuttosport.com