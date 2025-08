Chief of War la recensione | se Jason Momoa racconta le sue Hawaii

Uno spaccato di storia hawaiana è al centro della serie prodotta, scritta e interpretata da Jason Momoa. In streaming su Apple TV+. Ci sono film o serie che sono veri e propri dream project, ovvero produzioni che artisti hanno inseguito per gran parte della propria vita e carriera e che finalmente riescono a concretizzare. Non sappiamo se sia esattamente così per Jason Momoa con la sua Chief of War, ma un aspetto era stato evidente sin dall'annuncio e che la visione della nuova serie Apple conferma: per l'attore, qui anche scrittore, produttore e regista, si tratta di qualcosa di sentito, in cui ha messo tutta la sua passione e cura, oltre alla professionalitĂ e capacitĂ artistica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chief of War, la recensione: se Jason Momoa racconta le sue Hawaii

