Chiamate il medico se avete questi sintomi West Nile l’allarme degli esperti | cosa fare

Una febbre improvvisa, un malessere indistinto, una telefonata al medico di famiglia che sembra dettata da eccessiva cautela. Inizia così, spesso, il decorso dell’infezione da virus West Nile: un disturbo silenzioso che, nella maggior parte dei casi, non dĂ segnali evidenti, ma che in determinate condizioni può rivelarsi potenzialmente letale. L’estate italiana, ancora una volta, si confronta con una minaccia invisibile e diffusa, che mette a nudo la fragilitĂ di un sistema di prevenzione che fatica a stare al passo con i cambiamenti climatici e ambientali. Leggi anche: “Come killer!”. West Nile, l’allarme drammatico di Bassetti Dietro l’apparente normalitĂ di un’estate qualsiasi, fatta di giornate torride e zanzare sempre piĂą presenti, si cela un fenomeno epidemiologico in espansione, che sposta il baricentro della sua pericolositĂ da nord a sud, insinuandosi in territori fino a poco tempo fa considerati immuni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chiamate il medico se avete questi sintomi”. West Nile, l’allarme degli esperti: cosa fare

In questa notizia si parla di: medico - west - nile - chiamate

Far west in ospedale a Perugia, 31enne aggredisce un medico e picchia con un'asta d'acciaio i poliziotti - Un 31enne del Gabon arrestato a Perugia per lesioni e resistenza dopo aver aggredito un medico e poliziotti in ospedale.

West Nile, intervista al medico: “Impossibile riconoscere il contagio in base ai sintomi” - Federico Gobbi, infettivologo di Negrar: “La malattia è insidiosa per chi la contrae, ma anche per chi deve fare una diagnosi.

West Nile, due nuovi casi a Milano e Pavia. I consigli del medico: “Ecco come difendersi”, e attenzione all’acqua nei vasi - Milano, 30 luglio 2025 – Due nuovi casi di contagio da zanzare che trasmettono il virus West Nile in Lombardia.

+++ La Regione Lazio comunica che, nelle ultime 24 ore, 3 persone hanno contratto il Virus West Nile: una ha sintomi con febbre, mentre 2 hanno riscontrato la sindrome neurologica +++ Vai su Facebook

West Nile, volano i contagi: ancora casi in Lazio (alcuni pazienti sono gravi). Iss: «Chiamate il medico se avete la febbre sopra i 38° C»; West Nile, medici ambiente: “+250mila morti l’anno per malattie da clima entro 2050”; West Nile: Ministero rafforza prevenzione, ci sono anche le farmacie.

“Chiamate il medico se avete questi sintomi”. West Nile, l’allarme degli esperti: cosa fare - Una febbre improvvisa, un malessere indistinto, una telefonata al medico di famiglia che sembra dettata da eccessiva cautela. Lo riporta thesocialpost.it

West Nile, volano i contagi: ancora casi in Lazio (alcuni pazienti sono gravi). Iss: «Chiamate il medico se avete la febbre sopra i 38° C» - Salgono a 89 in Italia i casi confermati nel 2025 di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo: erano 32 nel precedente bollettino pubblicato la scorsa settimana. Segnala leggo.it