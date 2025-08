Chi sono i nuovi divi del cinema? Da Mikey Madison a Ayo Edebiri i 10 attori quasi sconosciuti pronti a conquistare Hollywood

Saranno famosi. O meglio: lo sono gi√†, ma nel giro di pochi mesi potrebbero diventare delle star. Proprio come √® accaduto a Mikey Madison, la protagonista di?Anora? che. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Chi sono i nuovi divi del cinema? Da Mikey Madison a Ayo Edebiri, i 10 attori (quasi) sconosciuti pronti a conquistare Hollywood

In questa notizia si parla di: sono - mikey - madison - divi

Mikey Madison, chi è la migliore attrice che ha battuto Demi Moore agli Oscar 2025; Oscar 2025, Anora è il miglior film. Clamoroso: Mikey Madison è la miglior attrice per Anora. Adrien Brody è miglior attore protagonista; Oscar 2025, cinque premi per Anora (tra cui miglior film e miglior regia). Adrien Brody e Mikey Madison migliori attori protagonisti.

Mikey Madison e Jeremy Allen White nel sequel di The Social Network - Mikey Madison e Jeremy Allen White sono in trattative per recitare nel sequel di The Social Network, firmato Aaron Sorkin ... Lo riporta cinematographe.it

Mikey Madison e Jeremy Allen White in trattative per unirsi al sequel di The Social Network - Gli attori Mikey Madison e Jeremy Allen White sono in trattative per unirsi al sequel di The Social Network di Aaron Sorkin. Come scrive cinefilos.it