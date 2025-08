Chi sono Alessandro ucciso e fatto a pezzi da madre e fidanzata la scoperta sulle due donne

Una telefonata nel cuore della notte, poi l’arrivo dei carabinieri e uno scenario che nessuno avrebbe mai immaginato. In una tranquilla cittadina friulana, la vita di una famiglia viene stravolta da un mistero che lascia senza parole l’intera comunitĂ . Cosa si nasconde davvero dietro quelle mura? Quando i militari entrano nell’autorimessa, si trovano davanti a un’immagine difficile anche solo da raccontare. La scoperta del corpo di Alessandro Venier porta alla luce una veritĂ che, fino a poche ore prima, sembrava impossibile anche solo da sussurrare tra i vicini di casa. A essere fermate sono Marylin Castro Monsalvo e Lorena Venier: la compagna e la madre di Alessandro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessandro ucciso, fatto a pezzi e nascosto in garage dentro un bidone ricoperto di calce: arrestate la mamma e la moglie L'ipotesi dell'avvelenamento Vai su Facebook

"Non aveva preparato la cena", Alessandro ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna. Ipotesi avvelenamento prima dei colpi d'ascia - Cosa sappiamo e cosa deve ancora essere chiarito ... Lo riporta today.it