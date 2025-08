Chi parteciperà ai Campionati Italiani di atletica? Torna Tamberi Battocletti in due gare pochi gli assenti

Nel weekend del 2-3 agosto si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti di atletica presso lo Stadio Chiggiato di Caorle (localitĂ in provincia di Venezia). Saranno presenti praticamente tutti i big del panorama tricolore a un mese e mezzo dai Mondiali di Tokyo, tra le principali assenze si segnalano quelle di Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Luca Sito. Nadia Battocletti ha deciso di doppiare: l’argento olimpico dei 10.000 metri correrĂ i 5000 metri nella giornata di sabato e domenica sarĂ impegnata sui 1500 metri. La pedana del salto in lungo promette scintille con Mattia Furlani e Larissa Iapichino: il laziale cercherĂ risposte dopo un paio di uscite al di sotto dei suoi standard, mentre la toscana punterĂ a confermarsi e cercherĂ di andare oltre i sette metri per la seconda volta in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi parteciperĂ ai Campionati Italiani di atletica? Torna Tamberi, Battocletti in due gare, pochi gli assenti

