Chi era il rapper Jesto Yamanouchi figlio del cantautore Stefano Rossi Fedez | Riposa in pace leggenda

Addio a Justin Rossi Yamanouchi in arte Jesto, figlio del cantautore Stefano Rosso. Il saluto commosso del fratello e di decine di artisti. È morto all’età di 40 anni il rapper romano Jesto, all’anagrafe Justin Rossi Yamanouchi, figlio dell’annunciatrice Rai Teresa Piazza e del cantautore Stefano Rosso. A dare la notizia è stato il fratello maggiore dell’artista Taiyo “Hyst” Yamanouchi. Chi era il rapper Jesto Yamanouchi, figlio del cantautore Stefano. Fedez: “Riposa in pace leggenda” – Notizie.com Le cause del decesso non sono ancora state rivelate. Tra i colleghi che lo ricordano c’è Fedez, che su Instagram ha scritto: “ Quattordici anni fa partecipavo al mio primo 2thebeat in cui gareggiava anche Jesto. 🔗 Leggi su Notizie.com

