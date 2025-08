Chi era il rapper Jesto morto a 41 anni Fedez | Riposa in pace leggenda del rap

Il mondo del rap italiano piange Jesto, nome d’arte di Justin Yamanouchi, scomparso nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto a soli 41 anni. La notizia è stata diffusa inizialmente via social da alcuni colleghi, tra cui Fedez e Andrea Tarquinim e confermata dal fratello Hyst, rapper e attore noto con il nome di Taiyo Yamanouchi. “ Non lascia un vuoto, ma un’eredità enorme ”, ha scritto Hyst in un toccante messaggio su Instagram. “ Un astro del rap italiano e un uomo di immensa levatura spirituale ”. Il ricordo di Fedez. Fedez lo ha ricordato condividendo una vecchia sfida di freestyle al celebre 2TheBeat, in cui i due si erano affrontati agli inizi della carriera: “ Vederlo sul palco mi fece capire cosa significasse avere carisma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

