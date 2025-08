Chi era Francesco Ancona trovato morto sul ciglio della strada | dopo 38 anni si indaga per omicidio

La Procura ha riaperto il caso di Francesco Ancona, operaio edile che l'11 febbraio del 1987 fu trovato senza vita sul ciglio della provinciale 26 a Mortara (Pavia). La sua morte fu classificata come suicidio ma oggi i pm hanno ripreso in mano il fascicolo e stanno indagando per omicidio premeditato. L'ipotesi degli inquirenti è che la moglie abbia commissionato l'uccisione di Ancona a un amico di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it