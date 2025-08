Chi era Elena Quattrone la donna trovata morta nell'appartamento in fiamme a Locate Triulzi

Elena Quattrone è la 59enne che ha perso la vita nel suo appartamento a Locate Triulzi (Milano) dove questa notte, venerdì 1 agosto, è divampato un violento incendio. Quattrone, originaria di Roma, viveva in compagnia dei suoi tre gatti. Nel tempo libero aiutava la squadra di pallacanestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incendio a Locate Triulzi, appello per trovare i tre gattini di Elena Quattrone - Locate Triulzi (Milano), 1 agosto 2025 – La città si è svegliata sconvolta per la tragedia di via Benedetto Secondo 1/C nella quale ha perso la vita la 59enne Elena Quattrone, questa notte a seguito di un incendio, all'interno del suo appartamento del piano rialzato.

