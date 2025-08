Che tempo farà ad agosto 2025 | niente caldo estremo e possibili temporali le previsioni meteo dell'Aeronautica

Dopo il brusco calo delle temperature dell'ultima settimana di luglio, il mese di agosto dovrebbe aprirsi con meteo stabile e soleggiato ma senza caldo eccessivo. Fanpage.it ha intervistato il maggiore dell'Aeronautica Militare Domenico Maione per le previsioni del tempo dei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Che tempo farà ad agosto 2025: niente caldo estremo e possibili temporali, le previsioni meteo dell’Aeronautica - Dopo il brusco calo delle temperature dell'ultima settimana di luglio, il mese di agosto dovrebbe aprirsi con meteo stabile e soleggiato ma senza caldo ... Come scrive fanpage.it