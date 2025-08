Che fine ha fatto Dele Alli | si allena con i giocatori del Como in esubero e pensa all'addio al calcio

Dele Alli si sta allenando con i giocatori del Como in esubero. Il centrocampista inglese è ai margini della squadra di Fabregas e ora potrebbe anche pensare di lasciare il calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dele - alli - giocatori - como

Delizia lì | Cosa è stato da Dele Alli? La stella che i fantasmi del passato non hanno lasciato brillare - Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: En un mundo como el del fútbol, donde las historias de superación y caída conviven cada jornada, pocos casos representan mejor ese vaivén de emociones que el de Dele Alli.

Da star a meteora: mistero Dele Alli. L’inglese si allena a Marbella, ma è in bilico - Durante la vetrina della prima amichevole del Como contro il Lille, fra campo e tribuna erano presenti tutti i giocatori attualmente nella rosa dei lariani tranne uno, Dele Alli.

Che fine ha fatto Dele Alli? Fuori rosa al Como, medita se dire addio. Tutta colpa di quel 10 marzo - Dopo un infanzia difficile ("Spacciavo a 8 anni") e un avvio carriera da predestinato, il fantasista che avrebbe un altro anno di contratto è ai margini anche con Fabregas.

Che fine ha fatto Dele Alli? Fuori rosa al Como, medita se dire addio. Tutta colpa di quel 10 marzo e del rosso contro il Milan Sono passati solo sei mesi ma appaiono così lontani quei tempi felici, quando Dele Alli tornava a fare quello per cui aveva se Vai su Facebook

Che fine ha fatto Dele Alli: si allena con i giocatori del Como in esubero e pensa all'addio al calcio; Como, i sogni in grande dei lariani: vip in tribuna e ancora Fabregas in panchina. Com'è diventata la squadra più glamour della Serie A partendo dalla D; Dele Alli ha firmato con il Como.

Che fine ha fatto Dele Alli: si allena con i giocatori del Como in esubero e pensa all’addio al calcio - Il centrocampista inglese è ai margini della squadra di Fabregas e ora potrebbe anche pensare di lasciare il calcio. Si legge su fanpage.it

Che fine ha fatto Dele Alli? Fuori rosa al Como, medita l'addio. Tutta colpa di quel 10 marzo - Dopo un infanzia difficile ("Spacciavo a 8 anni") e un avvio carriera da predestinato, il fantasista che avrebbe un altro anno di contratto è ai margini anche con Fabregas. Lo riporta gazzetta.it