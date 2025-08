ChatGpt migliaia di conversazioni visibili su Google | cosa è successo e come rimediare

Alcune conversazioni condivise dagli utenti su ChatGPT sono apparse tra i risultati di Google. Non si è trattato di una violazione della privacy, ma di una funzione che prevedeva il consenso esplicito degli utenti. Dopo le polemiche, OpenAI ha disattivato l'opzione che. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - ChatGpt, migliaia di conversazioni visibili su Google: cosa è successo e come rimediare

Open AI obbligata a conservare le conversazioni su ChatGpt: le conseguenze per gli utenti - La battaglia legale tra il New York Times e OpenAI avrà un impatto su come saranno gestiti e archiviati i dati appartenenti agli utenti di ChatGpt

ChatGpt, migliaia di conversazioni visibili su Google: cosa è successo e come rimediare; Migliaia di conversazioni con ChatGPT finiscono su Google: ecco come cancellarle!; Openai, discorsi privati dopo aver perdita a Google Search rimuove la funzione di Chatgpt.

Attenzione a condividere le chat di ChatGPT, potrebbero finire su Google - Essendo che di default è disattivata, è bene pensarci su prima di selezionarla, altrimenti si è artefici del proprio destino, soprattutto se la conversazione ha riferimenti personali o temi sensibili. Lo riporta wired.it

Le vostre chat di ChatGPT ora appaiono su Google - Google indicizza le conversazioni ChatGPT pubbliche, rendendole visibili nei risultati di ricerca dopo interazioni specifiche degli utenti. Da tomshw.it