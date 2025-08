Charlotte Flair risponde alle critiche | Non sono monodimensionale ma costretta nel ruolo

Charlotte Flair è sempre stata oggetto di critiche, soprattutto per le sue continue vittorie titolate e per il suo personaggio. Ma ora ne ha abbastanza e ha deciso di rispondere a chi l’ha accusata di essere un personaggio “ monodimensionale ”. Durante un’intervista a Busted Open Radio, le è stato chiesto perchĂ© secondo lei i fan continuino a criticarla in questo modo. Charlotte ha spiegato che si è sempre sentita sotto pressione nel cercare un modo per crescere. Sa benissimo come valorizzare le sue partner o altre wrestler, ma non ha mai davvero capito come migliorare sĂ© stessa. “Sempre la stessa? Ecco perché”: Charlotte Flair replica ai fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

