A San Mauro Pascoli la 25esima edizione del Processo del 10 agosto metterĂ alla sbarra Charles Darwin uno dei personaggi piĂą divisivi della storia. Un personaggio senza mezze misure: accettato in toto o criticato nel suo insieme con tanto di illustri come Benedetto Croce (“gli scimmioni” di Darwin, “che gettano l’uomo nell’abisso degenerante del materialismo”), Niccolò Tommaseo (“Mosè delle scimmie”) e piĂą di recente il teologo JĂĽrgen Moltmann (“cattivo maestro”). E la lista potrebbe occupare una intera enciclopedia tanto ha fatto storia il suo L’origine della specie pubblicato per la prima volta nel 1859. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Charles Darwin finisce alla sbarra, a processo la teoria dell’evoluzione