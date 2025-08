chappell roan pubblica il nuovo singolo the subway

The Subway è il nuovo singolo di una delle pop star più amate del momento, Chappell Roan, da oggi in radio. Esce oggi su tutte le piattaforme digitali The Subway, il nuovo attesissimo singolo di una delle pop star più amate del momento, Chappell Roan. Il brano, disponibile anche in radio, sarà accompagnato dal videoclip ufficiale, in uscita oggi alle ore 16. In occasione del nuovo singolo, inoltre, il 31 ottobre uscirà uno speciale LP 45 giri, color rame metallizzato, in preorder sullo Shop ufficiale Universal, contenente The Subway e I Hate It Here (Demo). Dopo uno strabiliante debutto al Gov Ball Festival l’anno scorso, dove The Subway ha conquistato il pubblico con un’esibizione diventata virale, portando il pubblico a chiedere la release ufficiale per mesi, il brano ha continuato a crescere online: l’audio non ufficiale su TikTok ha generato oltre 113. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

