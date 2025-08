Champions League PSG multato dalla UEFA dopo la finale vinta contro l’Inter in terra tedesca

Champions League, PSG sanzionato per i festeggiamenti di Monaco dopo la vittoria contro l’Inter: 148mila euro di multa. La UEFA Champions League ha ufficializzato una serie di sanzioni nei confronti del Paris Saint-Germain a seguito dei comportamenti tenuti dai propri tifosi durante la finale di Champions League giocata e vinta lo scorso 31 maggio a Monaco contro l’ Inter. Le infrazioni, commesse nel corso dei festeggiamenti post-partita, hanno portato a una multa complessiva di 148mila euro, oltre ad altri provvedimenti disciplinari. Nel dettaglio, la Commissione di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA ha riscontrato numerose violazioni del regolamento da parte della tifoseria parigina: si parla di invasione di campo, lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio, atti di danneggiamento e trasmissione di messaggi non idonei a un evento sportivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions League, PSG multato dalla UEFA dopo la finale vinta contro l’Inter in terra tedesca

