Task force in azione a Cetara per contrastare l’utilizzo improprio dei permessi di invalidità destinati alla sosta nelle aree riservate. La Polizia Municipale, guidata dalla comandante Raffaella De Santis, ha già elevato circa 50 sanzioni amministrative dall’inizio dell’estate nei confronti di persone che hanno sfruttato i pass per invalidi per raggiungere il mare e parcheggiare, anche in assenza del titolare effettivo del permesso. I provvedimenti adottati. I contravventori, in prevalenza provenienti dall’area del napoletano, utilizzavano in modo illecito i contrassegni disabili esposti sul parabrezza per evitare il pagamento della sosta o occupare abusivamente gli stalli riservati. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Cetara, raffica di multe contro l’uso scorretto dei pass disabili