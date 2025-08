Cessione Napoli avviati i contatti con il calciatore azzurro | le ultime

La societĂ azzurra potrebbe salutare un altro campione d’Italia: iniziati i primi colloqui per capire la posizione del calciatore e del club interessato. Prosegue il ritiro estivo del Napoli, alle prese con la seconda parte della preparazione fisica pre-stagione a Castel di Sangro. Gli azzurri, lavorano per arrivare il piĂą preparati possibile alla prima giornata di campionato: il 23 agosto sfideranno fuori casa il Sassuolo. Intanto, il Ds Manna continua a muoversi per completare definitivamente la rosa di mister Conte. Le ultime notizie di mercato portano, lo spagnolo Gutierrez sempre piĂą vicino a vestire la maglia azzurra, e la pista di Miretti ad accendersi come non mai, con la societĂ intenzionata ad affondare il colpo decisivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Cessione Napoli, avviati i contatti con il calciatore azzurro: le ultime

In questa notizia si parla di: napoli - calciatore - cessione - avviati

Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore” - Colpo tra i pali per il Napoli. Dopo settimane di trattative e sondaggi, il club partenopeo ha chiuso l’accordo per Vanja Milinkovi?-Savi?, portiere del Torino e della nazionale serba.

Parma-Napoli, infortunio durante il match: non ce la fa il calciatore - Serie A, Parma Napoli in corso: infortunio per il giocatore in campo al Tardini e sostituzione forzata.

Caprile verso la panchina a Napoli perché è un calciatore del Napoli che (Tuttosport) - Elia Caprile, attualmente al Cagliari dallo scorso gennaio, è ancora di proprietà del Napoli, dove potrebbe tornare a fine stagione.

Il Corriere dello Sport lancia una clamorosa notizia di mercato: il Napoli è su Lookman Secondo il quotidiano, i partenopei avrebbero messo sul piatto un ingaggio superiore rispetto ai nerazzurri per provare a convincere il nigeriano L’Inter rischia una vera Vai su Facebook

Osimhen diventa la 2^ cessione più ricca nella storia del Napoli; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Zalewski è un giocatore dell'Inter. Non solo Morata, il Galatasaray vuole anche Cristante. Rivivi la diretta.

Calciomercato Napoli, le cifre ufficiali dell'operazione Osimhen con il Galatasaray - L'attaccante nigeriano lascia il club azzurro a titolo definitivo dopo essere approdato all'ombra del Vesuvio nell'estate 2020 ... Si legge su napolitoday.it

Napoli, ufficiale la cessione di Osimhen al Galatasaray: i dettagli fra cifre, formula e clausola - Il Napoli ha insistito per inserire all’interno dell’accordo una clausola che vieterà a Osimhen di tornare in Italiaper i prossimi due anni. Segnala calciomercato.com