Cesena Comenencia resta un rebus Il Pescara non molla partita aperta

Ogni estate ha il suo tormentone, e anche questa sessione rischia di non smentire la tradizione con il protagonista che questa volta porta il nome di Livano Comenencia. L’esterno olandese è finito al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra il Cesena e il Pescara che si sfidano anche a suon di dichiarazioni che esprimono pari ottimismo sul fatto che l’affare possa andare in porto a proprio favore. Ma non solo, ieri è spuntato l’interessamento anche dell’ Fc Zurigo, serie A Svizzera, che avrebbe messo gli occhi proprio sull’ex Psv Eindhoven e che sembrerebbe deciso ad affondare il colpo da qui a poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Comenencia resta un rebus. Il Pescara non molla, partita aperta

Cesena, tutto sui giovani: fari su Diao e Comenencia - Cesena, 21 luglio 2025 – Tanto lavoro da fare, sia in entrata che in uscita quando all'inizio della stagione ufficiale manca meno di un mese, il 17 agosto la prima uscita in casa contro il Pisa in Coppa Italia.

Cesena, si stringe per Comenencia. Klinsmann valuta l'opzione Palermo - Tante le operazioni di mercato in piedi, ma è il momento di accelerare. All'appello mancano ancora un difensore, uno o due centrocampisti, un paio di esterni e altrettanti elementi per il reparto offensivo, poi ci saranno da rimpiazzare le eventuali uscite.

