Cerveteri 35enne arrestato per estorsione dopo lite su prestazione sessuale

Roma, 1 agosto 2025 – I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno arrestato in flagranza un 35enne straniero, accusato di estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe avuto una prestazione sessuale con un cittadino italiano, ma, non avendo ricevuto il compenso pattuito, si è impossessato delle chiavi del veicolo del cliente e ha spostato l’auto in un luogo nascosto. Per restituirla, avrebbe chiesto 250 euro in contanti. La vittima ha allertato subito i Carabinieri, che sono intervenuti riuscendo a rintracciare il 35enne e a recuperare il veicolo. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso Borgata Aurelia” di Roma, a disposizione dell’autoritĂ giudiziaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cerveteri, 35enne arrestato per estorsione dopo lite su prestazione sessuale

