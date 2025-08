cerro maggiore fiera di san francesco e cabaret con beppe braida

Torna a Cerro Maggiore la Fiera di San Francesco: bancarelle e cabaret con Beppe Braida. Come da tradizione, il primo lunedì di agosto a Cerro Maggiore è sinonimo di Fiera di San Francesco. Le bancarelle torneranno ad animare il centro del paese, in quella che è considerata l’evoluzione della storica fiera del bestiame, che per decenni ha rappresentato un appuntamento fisso per la comunitĂ cerrese. Fin dalle prime ore del mattino, il centro cittadino sarĂ occupato dagli stand, pronti ad accogliere visitatori, curiosi e appassionati di mercatini. Un’occasione per una passeggiata tra i colori, i profumi e le voci di un evento che apre calendario delle manifestazioni estive cerresi, che proseguirĂ con la Sagra di San Bartolomeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

