Non si ferma la Cerasuolo mania a Imola. A distanza di appena un paio di giorni dall'impresa ai campionati di Singapore che ha incoronato il 22enne campione mondiale nei 50 rana, la città non manca di manifestare la sua passione e l'entusiasmo per il giovane ranista che in un assolato pomeriggio di fine luglio ha saputo portare il nome di Imola in cima al mondo. Le radici con la sua città sono sempre state fortissime, e Simone lo ha mostrato al mondo intero con la commozione nel ringraziare la sua famiglia e anche con quel 40026 (il codice postale di Imola) tatuato sul braccio alzato festante alzato dopo l'arrivo vittorioso.

Cerasuolo, ragazzo d'oro. Prima la festa in piscina, poi subito in tv su Sky. L'abbraccio della città