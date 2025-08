Cerasuolo non solo nuoto Il fratello | A calcio dribblava e legnava tutti E quei 5 gol nell' Imolese

I ricordi di Giuseppe, 25 anni, tre in piĂą del nuovo campione del mondo dei 50 rana: "Si divideva fra squadra e piscina, ma per migliorare doveva concentrarsi soltanto sul nuoto. Ha fatto la scelta giusta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cerasuolo, non solo nuoto. Il fratello: "A calcio dribblava e legnava tutti. E quei 5 gol nell'Imolese..."

In questa notizia si parla di: nuoto - cerasuolo - fratello - calcio

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.16: Il coreano Choi con 27?13 si aggiudica la sesta batteria e va al comando della graduatoria provvisoria.

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cerasuolo all’attacco, torna D’Ambrosio nei 100 sl - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.46: Si entra nel cuore del programma con cinque finali ad altissimo contenuto tecnico ed emotivo, e per gli azzurri sarà un banco di prova importante, tra ambizioni concrete e nuove sfide.

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

Ieri Simone Cerasuolo ha vinto la medaglia d’oro nei 50 rana ai Mondiali di nuoto a Singapore, e intervistato nel post gara su cosa sceglierebbe tra una medaglia di Bronzo alle Olimpiadi e la Champions della Juve ha risposto che per lui non c’era alcun dubbi Vai su Facebook

Cerasuolo, non solo nuoto. Il fratello: A calcio dribblava e legnava tutti. E quei 5 gol nell'Imolese...; Chi è Simone Cerasuolo, campione del mondo dei 50 rana: la mamma chef, la piscina invernale a Ravenna, la F1; Chi è Simone Cerasuolo, campione del mondo di nuoto: le origini napoletane e il tifo per la Juve.

Chi è Simone Cerasuolo, campione del mondo di nuoto: le origini napoletane e il tifo per la Juve - La carriera del campione del mondo azzurro nei 50 rana che nella vita ama molto anche il calcio e la ... Da fanpage.it

Due trionfi azzurri ai mondiali di nuoto: Simone Cerasuolo oro dei 50 rana, la coppia romana Santoro-Pellacani dai 3 metri sincrono - Due trionfi azzurri: Simone Cerasuolo nei 50 rana e tuffi nella gloria per la coppia Matteo Santoro e Chiara Pellacani. Scrive blitzquotidiano.it