C'era una volta il modello Barcellona | ora è passato dall'Unicef a farsi sponsorizzare dal Congo El Paìs

Il Barcellona ha firmato un accordo di sponsorizzazione con la Repubblica Democratica del Congo: 44 milioni di euro in 4 anni, 11 milioni di euro l’anno. “Il fine giustifica i mezzi” per le casse sempre precarie del club, scrive El Paìs. Perché questo è un accordo “con un Paese in cui alcuni dei diritti più elementari vengono violati, dove l’esodo e la carestia sono significativi e dove i viaggi sono scoraggiati a causa dei livelli di corruzione e violenza”. “Uno scenario difficile da assimilare per un’organizzazione che vanta un’identità progressista, di essere più di un club e della sua partnership con l’Unicef”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - C’era una volta il modello Barcellona: ora è passato dall’Unicef a farsi sponsorizzare dal Congo (El Paìs)

