URBINO La Festa del duca di Urbino torna alle origini, con iniziative in tutto il centro storico e la ricerca di quel carattere popolare che l’aveva contraddistinta fino alla pandemia. L’evento è in programma dal 10 al 14 agosto e ruoterà attorno a Oddantonio II da Montefeltro, primo duca di Urbino, assassinato nel 1444. "Abbiamo articolato la 43a edizione in due parti: una strettamente culturale, a Palazzo ducale, e una popolare, che però non perderà la propria connotazione – commenta Flavio Di Paoli, presidente dell’Ars Urbino ducale –. Il 12 agosto ci sarà la rievocazione storica, che verterà sulla morte di Oddantonio, il 14 concluderemo con il Grande gioco dell’Aita e i fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’era una volta il duca Oddantonio. Urbino gli dedica l’inno alle sue radici