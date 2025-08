Centri per migranti in Albania la Corte Europea boccia l’Italia sui ‘Paesi sicuri’

Roma, 1 agosto 2025 – Un Paese Ue "può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue nella sentenza sul protocollo Italia-Albania e la definizione di Paese d'origine sicuro. Detto in parole più semplici: un giudice può stabilire che uno Stato non è sicuro per il rimpatrio dei migranti anche se lo stato che "li espelle" sostiene in contrario.

