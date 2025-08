Centri in Albania | Schlein accusa il Governo Meloni di scelte illegittime

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schlein accusa l’esecutivo di scelte illegittime. “La Corte europea ha sancito che il governo italiano ha agito contro la legge”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, commentando la recente sentenza sul discusso accordo tra Italia e Albania per la gestione dei migranti. Una decisione che smentisce l’esecutivo. Schlein ironizza sulle possibili reazioni del governo: “Vedremo se anche stavolta diranno che li abbiamo ispirati noi o che la Corte vuole bloccare la riforma della giustizia in Italia”, afferma con tono critico. Centri in Albania giudicati illegali e disumani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Centri in Albania: Schlein accusa il Governo Meloni di scelte illegittime

In questa notizia si parla di: schlein - accusa - scelte - illegittime

Elly Schlein accusa: "Sanità a misura di portafogli, una tassa Meloni" - "Io non so da quanto tempo non va in un ospedale. Quando era al governo l'avete messo voi un tetto alle assunzioni negli ospedali.

Elly Schlein una furia con Giorgia Meloni: di che cosa la ‘accusa’ - Nella scena politica italiana si è ormai accesa una nuova miccia. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, è tornata a lanciare un attacco frontale alla premier Giorgia Meloni, con parole che suonano come una vera e propria accusa.

Centri in Albania: Schlein accusa il Governo Meloni di scelte illegittime.

I Giovani Democratici commissariati dal Pd: il colpo di mano di Schlein che pensa già a un riassetto - Di tutte le grane che Elly Schlein si trova a gestire nel pieno dell’estate – dalle regionali imminenti al confronto sul referendum in stand- Si legge su ilfattoquotidiano.it

Schlein contro Meloni: “Ha minimizzato i dazi di Trump, rischio ... - Schlein contro Meloni: “Ha minimizzato i dazi di Trump, rischio guerra commerciale per l’Italia” Elly Schlein attacca Giorgia Meloni: “I dazi minacciati da Trump non vanno sottovalutati. Secondo affaritaliani.it