Centri in Albania la Corte Ue | Paesi sicuri valutati dai giudici assist alle toghe rosse

La designazione di un Paese terzo come " Paese di origine sicuro " deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Questo è quanto stabilisce la Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sul ricorso contro la procedura di frontiera nei Cpr in Albania. Il cittadino di un Paese terzo - ha affermato la Corte - può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come "sicuro" a opera di uno Stato membro. La Corte ha precisato che tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest'ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell'Unione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Centri in Albania, la Corte Ue: "Paesi sicuri valutati dai giudici", assist alle toghe rosse

