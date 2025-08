Centri in Albania la Corte di giustizia europea dà torto al governo sui Paesi sicuri

Lo stabilisce la Corte Ue, nella sentenza che riguarda il caso di due cittadini del Bangladesh che erano stati portati in un Cpt in Albania. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Centri in Albania, la Corte di giustizia europea dà torto al governo sui Paesi sicuri

In questa notizia si parla di: albania - corte - centri - giustizia

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Migranti Albania, la Cassazione ferma tutto (di nuovo): atti rinviati alla Corte Ue - La Cassazione dubita che i centri per migranti in Albania siano compatibili con il diritto europeo. Atti rinviati alla Corte Ue.

Migranti in Albania, cortocircuito sui richiedenti. La Corte d’appello di Roma “disattende” la Cassazione - Dallo scontro tra politica e magistratura a quello tra toghe. La questione del trattenimento di richiedenti asilo nel centro per il rimpatrio (cpr) di Gjader, in Albania, si conferma a dir poco controversa.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea sul protocollo Italia-Albania Vai su X

È arrivata una nuova mazzata della Corte Costituzionale al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Con la sentenza numero 96 la Consulta ha bocciato i trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania e in tutto il suolo italiano in quanto ledono la libertà personal Vai su Facebook

Centri in Albania, la Corte europea dà torto al governo sui Paesi sicuri; Protocollo Italia-Albania, Corte Ue: Paese è sicuro se protetta tutta la popolazione; Sui centri in Albania la Corte di giustizia Ue dà torto al governo Meloni: Un Paese è sicuro se protetta tutta la popolazione.

Migranti, Corte Ue sui centri il Albania: «Giudici devono poter valutare scelta dei Paesi sicuri» - La designazione può essere effettuata con un atto legislativo, a condizione che possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell'Uni ... Riporta msn.com

Migranti, per la Corte di giustizia Ue «i giudici devono valutare i Paesi sicuri» - La Corte di giustizia dell’Ue ha stabilito che la definizione di «Paese di origine sicuro» adottata dai governi nazionali deve poter essere oggetto di controllo dei giudici. Come scrive msn.com