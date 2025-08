Centri estivi per bimbi e ragazzi scorre la graduatoria | finanziate altre 10 associazioni

Altre 10 associazioni, le cui istanze inizialmente erano state ritenute ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, accederanno ai fondi per i centri estivi per bambini e ragazzi relativi alla stagione in corso. Su iniziativa dell'assessore alle Politiche sociosanitarie, Mimma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: centri - estivi - ragazzi - associazioni

A Città Sant'Angelo aperte le iscrizioni alle colonie e ai centri estivi - Aperte le iscrizioni a Città Sant'Angelo per per la colonia estiva e per i centri estivi, organizzati dal Comune.

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha approvato oggi una variazione al Piano Economico di Gestione 2025/27 che prevede uno stanziamento complessivo di 643.

Un appello per aprire i centri estivi: "Troppo costosi per le famiglie" - È partita la raccolta di firme per chiedere il ripristino dei centri estivi comunali, che quest’anno non sono previsti.

Centri estivi per bimbi e ragazzi, scorre la graduatoria: finanziate altre 10 associazioni; Riciclare è un gioco: migliaia di ragazzi in 90 Centri estivi italiani a scuola di sostenibilità ; I centri estivi 2025 del.

Riciclare è un gioco: migliaia di ragazzi in 90 Centri estivi italiani a scuola di sostenibilità - Si tratta del progetto promosso da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi ... Riporta ilmessaggero.it

Centri estivi: 1800 bambini ogni settimana - Un’estate all’insegna del gioco, dell’educazione e dell’inclusione quella faentina che, da giugno a settembre, vede la partecipazione di circa 1. Scrive ravennawebtv.it