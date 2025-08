Centomila euro per la palestra a Civita Castellana ma il sindaco vota contro | polemica in Provincia

Con un avanzo di bilancio da oltre 3,3 milioni di euro e un assestamento da poco piĂą di 2 milioni per il 2025, il consiglio provinciale ha approvato una manovra che punta dritto su viabilitĂ ed edilizia scolastica. La seduta è culminata con una votazione che ha visto il fronte Forza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Piano manutenzione verde urbano. Centomila euro di interventi. Dalle potature a nuovi alberi - Approvato a San Giovanni il progetto per la manutenzione straordinaria del verde pubblico nel 2025, con uno stanziamento complessivo di 97.

Truffa da centomila euro, foglio di via dalla città - Una truffa da centomila euro per comprare un’ auto di super lusso. Ma il conto era chiuso da un pezzo e la donna, una volta materializzato il raggiro, si era dileguata.

AL COMUNE 2 MILIONI DI FONDI REGIONALI PER COSTRUIRE LA PISCINA. IL SINDACO DE LUCA: “FINALMENTE DIAMO CONCRETEZZA AD UN SOGNO!” Due vasche, una semiolimpionica e una più piccola per i bambini, una palestra al piano superi Vai su Facebook

Soldi per palestre, videosorveglianza e verde; Dino Settimi vince centomila euro ad Affari tuoi, ne aveva rifiutati 75mila: la cittĂ di Amelia in festa; Il Leonardo sogna una palestra da un milione e centomila euro.

Centomila euro per aiutare persone e imprese con le bollette - Centomila euro per aiutare persone e imprese con le bollette L’annuncio dell’assessore: "Per dare un po’ di ossigeno". Come scrive ilrestodelcarlino.it