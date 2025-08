Centocelle sequestrata una moschea abusiva in un' autorimessa

Volevano costruire una moschea nei locali dove una volta c'era un'autorimessa. Il tutto senza nessun permesso. Per questo motivo gli agenti del gruppo Casilino sono intervenuti nella giornata di ieri, tra piazza delle Camelie e via Tor de’ Schiavi, a Centocelle. I caschi bianchi hanno così. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: centocelle - moschea - autorimessa - sequestrata

Roma, una nuova grande moschea a Centocelle - Una nuova moschea, la seconda per importanza e grandezza nella Capitale, nel cuore del quartiere Centocelle di Roma.

Roma, una nuova grande moschea a Centocelle - Una nuova moschea, la seconda per importanza e grandezza nella Capitale, nel cuore del quartiere Centocelle di Roma Nascerà in un ex mobilificio: un palazzo di duemilacento metri quadrati acquistato dal centro culturale islamico della zona una decina di anni fa grazie a quattro milioni di euro arrivati dal Qatar.

Abusi edilizi: sigilli alla moschea di Centocelle. Vittoria de Il Tempo - Siamo davanti a una vittoria storica del Tempo: la moschea di Centocelle, quella che doveva essere la seconda più grande di Roma per cui oggi erano in corso i lavori, è stata sottoposta a sequestro penale per abusi edilizi, secondo l'art.

Centocelle, garage trasformato in moschea: sigilli per abuso edilizio; Sigilli a una struttura: stava diventando luogo di culto senza autorizzazioni; Noi musulmani costretti a pregare nei garage, ora chiediamo moschee legali.

Vittoria de Il Tempo, sigilli alla moschea di Centocelle: abusi edilizi - Siamo davanti a una vittoria storica del Tempo: la moschea di Centocelle, quella che doveva essere la seconda più grande di Roma per cui oggi ... Da iltempo.it