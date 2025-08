Doveva essere la seconda più grande moschea di Roma, nel cuore di Centocelle. Un edificio di quattro piani, in disuso da decenni, che da mobilificio stava per essere trasformato in un luogo di culto islamico. Invece sono scattati i sigilli della polizia locale per abusi edilizi. L'intero seminterrato è stato sequestrato in quanto non conforme, ma questa non sarebbe l'unica irregolarità . A partire dalla destinazione d'uso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Centocelle (Roma), sequestrata una moschea abusiva