La Tarros Spezia chiude il roster con Daniele Pesenato. Per il ruolo di centro titolare il club bianconero piazza, sulla carta, un colpo grosso sul mercato firmando col brianzolo, scuola Desio, che è stato una colonna due stagioni fa a Pavia avendo come coach lo spezzino Davide Cristelli e poi nella stagione appena conclusa nel 7Laghi Gazzada dove è approdato il fresco ex Matteo Dias. Pesenato è un pivot classe 2001, di 203 cm che per la prima volta esce dalla sua comfort zone, ovvero l’area milanese e lombarda in generale; infatti Pesenato dopo essere cresciuto nelle giovanili bluarancio a Desio, dalla stagione 2017-18 viene aggregato alla prima squadra brianzola che disputa la B Nazionale dove resta fino al 2020-21 quando sale di categoria con l’Urania Milano in A2 dove strappa anche diversi e consistenti minuti in campo nelle due stagioni in cui ne fa parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centimetri sotto canestro. Tarros, arriva Pesenato