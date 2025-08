Ceccon finale e record nei 100 farfalla Sara Curtis ultima nei 100 sl | I miei record nigeriani? Provo ribrezzo

L'azzurra si sfoga dopo la finale dove è arrivata ottava: «Alcuni dovrebbero studiarsi la Costituzione».

Nuoto, #Ceccon in finale nei 100 farfalla con il record italiano Vai su X

Thomas Ceccon vola in finale nei 100 farfalla ai Mondiali di Singapore con un tempo di 50”42, nuovo record italiano. Terzo nella seconda semifinale, ha chiuso con il quinto crono complessivo. “Non dovevo neanche farla, ma non essere entrato nei 200 dorso Vai su Facebook

World Aquatics 2025 - Record italiano di Thomas Ceccon nei 100 farfalla - Video; Mondiali di nuoto: Sara Curtis ottava nella finale dei 100. Ceccon, farfalla da record; Imprevedibile Thomas Ceccon! Demolisce il record italiano nei 100 farfalla e vola in finale in una gara non sua.

Ceccon, nuovo record italiano: è in finale nei 100 farfalla - Il 24enne veneto continua la caccia ad un'altra medaglia, nuotando in 50"42. tuttosport.com scrive

Mondiali di nuoto, Ceccon si riscatta: finale e record nei 100 farfalla. Sara Curtis: “La medaglia arriverà” - Si è conclusa un’altra giornata dei Mondiali del nuoto a Singapore, con l’Italia anche oggi impegnata in diverse gare tra maschile e fem ... Secondo ilfattoquotidiano.it